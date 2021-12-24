Песков указал на правовую осведомлённость Путина
Москва, 24 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин владеет всеми нюансами российского законодательства об иностранных агентах. Об этом 24 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Напомним, на ежегодной итоговой пресс-конференции российский лидер сравнил ответственность за нарушения для организаций, признанных иноагентами, в России и в США, заявив, что РФ она мягче.
Он также указал на то, что Путин указывал на необходимость проговорить публично аспекты правоприменения законодательства.
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Песков предложил задавшему вопрос журналисту «методично сформулировать» его точку зрения и опубликовать её.
Ранее по теме: Путин: закон об иноагентах в РФ более либеральный, чем в США
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на 17-й большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах в России более либеральный по сравнению с США. Он напомнил, что закон об иноагентах придумали не в России, а в США, где в отличие от РФ в Америке за это грозил уголовная ответственность. Российский лидер подчеркнул, что в РФ не требуют прекращения работы иноагента, а просто просят указать источники финансирования.