Москва, 24 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Украина может применить химическое оружие, отравив воду, поступающую жителям Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Мы не исключаем возможности, связанной с отравлением воды», — сказал Пушилин.

Причем подобные действия могут привести и к гибели людей на подконтрольной Киеву территории, например в Мариуполе, добавил глава ДНР. Однако это едва ли удержит киевский режим, никогда не отличавшийся соблюдением прав человека в отношении жителей Юго-Востока Украины.

«У нас нет уверенности, что Украину даже это может остановить. Поэтому повышенная готовность с нашей стороны и надеемся, что опубличивание информации о химоружии не допустит подобных шагов со стороны Украины», — добавил Пушилин.