Москва, 24 декабря 2021, 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин весьма удовлетворен общением с журналистами во время пресс-конференции, сообщил 24 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась накануне, 23 декабря, в Манеже. Она продлилась почти четыре часа, российский лидер ответил на 55 вопросов. В мероприятии приняли участие более 500 журналистов.
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