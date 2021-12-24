Москва, , 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин весьма удовлетворен общением с журналистами во время пресс-конференции, сообщил 24 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оно было, действительно, весьма содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты, и дало возможность президенту озвучить его позицию по очень многим вопросам», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась накануне, 23 декабря, в Манеже. Она продлилась почти четыре часа, российский лидер ответил на 55 вопросов. В мероприятии приняли участие более 500 журналистов.

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