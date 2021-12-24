Москва, 24 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, утверждения о прошедшей на встречу с российским лидером Владимиром Путиным больной журналистке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения», — сказал Песков.

Ранее журналистка из Кургана рассказала в Instagram, что прошла на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом. Она также заявила, что пьет препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний.

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Позже женщина удалила пост и добавила, что в день конференции ее температура поднялась из-за волнения, а затем пришла в норму.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась накануне, 23 декабря, в Манеже. В мероприятии приняли участие более 500 журналистов.