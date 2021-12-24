Мантуров сообщил о завершении лётной сертификации новейшего МС-21
Москва, 24 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Лётная сертификационная программа по новейшему российскому самолёту МС-21 завершена. Об этом 24 декабря сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Читайте также: Самолёту МС-21 осталось менее 50 полетов для первой сертификации
По словам министра, в ближайшие дни планируется полёт МС-21 уже с российским композитным крылом. Коммерческие поставки самолёта начнутся в следующем году, отметил Мантуров.
Ранее по теме: Лайнер МС-21 выполнил первый тренировочный полет из Жуковского в Иркутск
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря новый российский авиалайнер МС-21−300 совершил первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта, впервые приземлившись в аэропорту Иркутска. Полёт прошёл успешно.