Москва, 24 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) поддерживают власти Украины в их «крестовом походе» против собственного населения. Об этом 24 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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«Вызывает глубокое сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии. Крестовый поход против собственного населения? Или что это?», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что НАТО не только осуществляет поставки Киеву отдельных видов вооружений и военной техники, но и направляет в ВСУ своих военных специалистов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти готовятся к решению конфликта в Донбассе силовым путем.