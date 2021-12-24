Лондон, , 13:12 — REGNUM НАТО следует оставить попытки закрепиться вблизи России, такова позиция читателей британской газеты Daily Mail, опубликовавшей основные заявления президента РФ Владимира Путина с большой пресс-конференции.

Пресс-конференция Владимира Путина Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, пользователь с никнеймом jimnyj одобрил замечание Путина о том, как США отреагировали бы на вмешательство Москвы в отношения Вашингтона с Мехико.

«НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться», — заявил jimnyj.

Комментатор MichaelShirt поинтересовался, почему только Западу позволено разделять страны и уничтожать нации? Ведь если на части украинской территории преобладают русские, то, по логике Запада, следует отделить эти земли и позволить им войти в состав России.

Читатель bob 001 предположил, что Евросоюз предложит распространить российские законы на часть Украины, и установить между Донбассом и остальной территорией таможенный барьер. Это ведь произошло с Великобританией и Северной Ирландией, напомнил он.

Пользователь Marjorie Longbottom выразил уверенность, что жители Восточной Украины предпочли бы войти в состав России, чем находиться протекторатом НАТО и постоянно быть на линии фронта.

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На самом деле у России все карты, ведь НАТО вряд ли введёт на Украину свои войска. Оно будет лишь вооружать украинскую армию, считает youknowitisright.

«Украинская общественность встретит россиян с распростертыми объятиями. По этим причинам войны не будет. Байден уже знает, что выиграть невозможно», — написал комментатор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне во время пресс-конференции в Манеже Путин заявил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но выстроить их сейчас практически невозможно из-за влияния на украинского президента Владимира Зеленского радикальных элементов. Президент России также подчеркнул, что именно Запад должен предоставить Москве гарантии безопасности, а не наоборот, так как это «не российские ракеты размещаются вдоль американских границ».

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