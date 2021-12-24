Москва, , 12:32 — REGNUM В Москве продолжает снижаться смертность в результате коронавирусной инфекции. Это следует из данных, опубликованных столичным оперштабом 24 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в Москве умерли 75 заболевших коронавирусной инфекцией. Днём ранее умерли 77 человек. Общее число умерших ковид-пациентов с начала пандемии в столице составило 36 277.

В штабе также опубликовали статистику по выздоровлениям — 2772 выписки пациентов за последние сутки и 1 849 212 с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 998 человек.