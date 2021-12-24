Пекин, 24 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. СМИ Китая оценили состоявшуюся 23 декабря большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Так, газета Global Times отметила жесткую позицию российского лидера по вопросу расширения американского военного присутствия у российских границ, подчеркнув, что Пекин, который сталкивается с таким же вызовом, должен стоять на тех же позициях.

«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России», — говорится в статье.

В свою очередь газета China Youth Daily, Путин во время пресс-конференции «четко обозначил «красные линии», которые страны Запада не должны пересекать». Особое внимание газета уделила словам о Китае.

«Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем вышло на беспрецедентный уровень.

По словам российского лидера, тесное и плодотворное сотрудничество РФ и КНР идет в разных отраслях. В числе таких он назвал атомную энергетику, высокие технологии, космос. Однако одной экономикой работа не ограничивается — взаимодействие между странами происходит в гуманитарной, культурной, а также других сферах.