Москва, , 11:42 — REGNUM Жители Российской Федерации назвали политиком уходящего 2021 года президента РФ Владимира Путина (38%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, представленные на пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

Также для российских граждан заметными в политике в 2021 году стали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров (по 17%) и глава Минобороны Сергей Шойгу (8%).

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, граждане хотели бы пригласить к себе в гости за новогодний стол Владимира Путина (21%), Владимира Жириновского (9%), Михаила Мишустина и Сергея Шойгу (по 5%).

Опрос проведён в декабре 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году жители России также назвали политиком года Владимира Путина (38%).

Читайте подробнее: Политиком 2020 года жители РФ назвали Владимира Путина