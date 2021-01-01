Москва, , 02:42 — REGNUM Политиком 2020 года для жителей России назвали Владимира Путина (38%), приводит данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также для российских граждан заметными в политике в 2020 году оказались Михаил Мишустин (17%), Сергей Шойгу (15%). Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (9%) и Владимир Жириновский (7%).

В рейтинге спортсменов лидирует боец Хабиб Нурмагомедов (10%), в рейтинге актеров — Константин Хабенский (5%). Музыкантом 2020 года стал Филипп Киркоров (4%).

Телефонный опрос проведен в ноябре-декабре 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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