Казань, 24 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Татарии возобновили профосмотры и диспансеризацию жителей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Https://adm44.ru Диспансеризация

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«Возобновилась диспансеризация, совсем недавно вышел приказ», — публикует 24 декабря заявление спикера «Татар-информ».

По словам Жаворонкова, в поликлиниках ведется прием посетителей только моложе 60 лет, для пожилых жителей диспансеризация пока не доступна. Отмечается, что углубленная диспансеризация переболевших COVID-19 не прекращалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 25 октября в связи с распространением коронавирусной инфекции было временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию взрослого и детского населения.

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