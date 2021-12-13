Москва, , 15:48 — REGNUM Двухступенчатая диспансеризация после коронавируса не получила широкого распространения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме.

Татьяна Голикова Government.ru

«С 1 июля 2021 года введена двухэтапная углубленная диспансеризация для граждан, которые перенесли ковид и для остальных граждан, она пока не получила такого широкого развития», — сказала Голикова.

Хотя 5,9 млн человек подлежали такой вид диспансеризации, добавила она.

«Но пока не все ею воспользовались, имея в виду опасность людей приходить в медицинские организации, опасность заразиться», — отметила вице-премьер.

Наши специалисты наблюдают все постковидные синдромы, подчеркнула она.

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«Прохождение двухэтапной диспансеризации имеет большое значение», — отметила заместитель председателя правительства РФ.