Москва, 13 декабря 2021, 15:48 — REGNUM Двухступенчатая диспансеризация после коронавируса не получила широкого распространения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме.
Хотя 5,9 млн человек подлежали такой вид диспансеризации, добавила она.
Наши специалисты наблюдают все постковидные синдромы, подчеркнула она.
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