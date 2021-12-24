Воронеж, , 10:15 — REGNUM Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в целом стала ясным программным выступлением, отметившим параметры России из коронавирусного кризиса. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил доктор политических наук профессор Воронежского государственного университета Александр Слинько.

Пресс-конференция Владимира Путина Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это достаточно ясное программное выступление, которое как бы отметило параметры выхода России из коронавирусного кризиса. Здесь отмечены реперные точки мобилизации, которые позволяют преодолеть России кризис в условиях пандемии», — сказал собеседник агентства.

«С другой стороны здесь отмечены очень важные, я бы сказал, философские, моменты. Они связаны с тем, что есть моменты деградации Запада. Гендерные особенности западной политики, которые вообще не воспринимаются в России, являются отражением того, что Запад проиграл экономическую конкуренцию с Китаем. Вот этот термин «мракобесие» — очень интересный термин президента. Он свидетельствует о том, что если раньше мы рассматривали Запад как что-то прогрессивное, на что следует ориентироваться, то теперь ситуация поменялась, произошёл поворот в совершенно другую сторону», — считает политолог.

«С другой стороны, отмечено, что Россия не ищет конфронтации на Донбассе, Россия ищет мирных путей. Но никто Россию не слышит, идёт попытка продолжать идеологическую гибридную войну в расчёте на то, чтобы, как Путин справедливо отмечает, сыграть под дурачка, обмануть Россию снова», — комментирует доктор наук.

Однако, подчёркивает Слинько, сегодня ситуация в мире кардинально изменилась, Россия может и будет себя защищать.

«Тренд другой, и он не на пользу Запада, а на пользу странам, которые добиваются справедливости. А Россия добивается справедливости», — подчеркнул Слинько.

Политолог также отмечает, что на пресс-конференции было выражено доверие к исполнительной власти, «которая в правильном направлении разворачивает целую систему мер — финансовых, экономических, политических, и в сфере медицинской политики. Россия смогла показать, что она выдерживает конкуренцию на медицинском фронте борьбе с коронавирусом, и без организационных усилий со стороны исполнительной власти это было бы невозможно».

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Как сообщало ИА REGNUM, традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоялась 23 декабря. Она стала 17-й по счёту.