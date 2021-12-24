Париж, 24 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что вакцинацию в стране прошли около 3000 детей, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Посетив центр вакцинации в пятом округе Парижа, министр здравоохранения объявил, что почти 3000 детей уже были вакцинированы.

Кроме того, назначено 15 тысяч прививок для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки во Франции зарегистрировали 91 608 случаев заражения коронавирусом.