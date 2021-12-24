Москва, 24 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Высота орбиты Международной космической станции уменьшена примерно на 1,9 км перед пилотируемым запуском, а также посадкой спускаемого аппарата пилотируемого корабля в марте 2022 года. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Роскосмоса.

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Команду на включение двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к российскому сегменту МКС, выдали в 04:18 мск 24 декабря. Двигатели проработали 544 секунды, в результате минимальная высота орбиты изменилась до 415,63 км, максимальная — 433,15 км.

Высоту орбиты скорректировали «в целях формирования начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» в 2022 году».

Прежняя коррекция орбиты, как сообщало ИА REGNUM, произошла 3 декабря для уклонения станции от «космического мусора» — фрагмента американской ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году.

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