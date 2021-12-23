Москва, , 08:55 — REGNUM Программа динамических операций на российском сегменте Международной космической станции (МКС) 2021 года завершена, написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 23 декабря в своём телеграм-канале.

Вид с МКС на Землю Vk.com/roscosmos

Он отметил, что завершилась миссия корабля «Прогресс М-УМ». Он отделился от модуля «Причал» российского сегмента МКС, и в 07:31 мск был затоплен в Тихом океане.

«Программа динамических операций на РС МКС этого года завершена», — написал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября состоялся запуск узлового модуля «Причал» в составе корабля «Прогресс М-УМ». Через два дня состоялась стыковка с МКС. Рогозин заявил, что модуль «Причал» можно рассматривать как прототип узловых модулей для будущей российской орбитальной станции.

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