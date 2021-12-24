Екатеринбург, 24 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства внимательно проанализировать все материалы очередной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом он заявил 24 декабря на заседании правительства региона.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

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Он отметил, что подобные мероприятия традиционно имеют очень большое значение, так как дают достоверный и чёткий срез общественного мнения, а также выявляют проблемы, которые остро волнуют людей.

«Прошу вас, коллеги, самым внимательным образом проанализировать материалы пресс-конференции президента, учесть в работе эти предложения и замечания», — отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона добавил, что к драйверам роста, которые требуют особого внимания, Путин отнёс улучшение демографической ситуации, народосбережение, дальнейшее развитие инфраструктуры, а также повышение производительности труда. Кроме того, большое внимание было уделено ходу отопительного сезона и анонсировано продление программы переселения людей из аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция прошла 23 декабря. Она стала 17-й по счёту.