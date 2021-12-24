Москва, 24 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

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«Стоит задуматься и перенять международный опыт о вынесении алкогольных магазинов за переделы населенных пунктов», — цитируют Хамзаева РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что президент РФ в ходе пресс-конференции затронут темы демографии, а факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума регулярно вводит новые ограничения в сфере оборота алкогольной продукции.