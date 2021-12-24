Москва, 24 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Курс на введение Украины в НАТО провоцирует военные риски в Европе, вплоть до масштабного конфликта. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По его словам, Москва видит необходимость в снижении градуса конфронтации. Он связан с «опекой» Вашингтоном своих украинских протеже.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — предупредил Лавров.

Он напомнил, что видеоконференция президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшая 7 декабря, позволила «инвентаризировать» выполнение договорённостей, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров в Женеве. В разговоре преобладала проблематика украинского кризиса и Минских соглашений, с выполнением которых прогресса нет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев в 2022 году намерен добиться понимания о точных сроках вступления в НАТО.

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