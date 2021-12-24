Москва, 24 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В России в феврале следующего года ожидается рост цен на хлеб и подсолнечное масло примерно на 2%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Министерства сельского хозяйства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хлеб

По данным ведомства, к началу февраля производители могут увеличить цену на муку на 2,9% по отношению к ноябрю и достичь 24,6 тыс. рублей за тонну.

В этой связи в рознице хлеб из пшеничной муки подорожает на 2,1%, до 43 рублей. Цена на подсолнечное масло в магазине вырастет к 26 января на 2,2% — до 137,4 рубля за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 1,3%, гречневая крупа — на 1,1%, сливочное масло и макаронные изделия — на 1%, пастеризованное молоко и чай черный — на 0,9%, пшеничная мука — на 0,8%, сахар-песок, стерилизованное молоко, рис, вермишель и шоколадные конфеты — на 0,7%.

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