Москва, , 19:55 — REGNUM Овощи, куриные яйца, гречневая крупа и сахар наиболее заметно подорожали среди продовольственных продуктов в России в ноябре 2021 года. Об этом сообщает 8 декабря Росстат.

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, за минувший месяц куриные яйца стали дороже в среднем на 5,8%, гречневая крупа — на 5,6%, сахар-песок — на 3,2%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали мороженые кальмары — на 4,3%, солёная сельдь — на 3,8%, пшеничная мука — на 3,7%, горох и фасоль — на 3%, ржаной и пшеничный хлеб, рис, манная, овсяная и перловая крупы, овсяные хлопья «Геркулес», вермишель и макаронные изделия, кулинарные изделия из птицы — на 2,2−2,9%, филе сельди, сдобные булочные изделия, печенье, пастеризованное молоко, сметана, томатные консервы — на 2%.

Мясо кур за месяц стало дороже на 1,4%, подсолнечное масло — на 1,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7% в том числе белокочанная капуста подорожала на 8,2%, огурцы — на 7,7%, свекла — на 7,6%, чеснок — на 3,6%, картофель — на 3,5%. В то же время лимоны стали дешевле на 14,6%, апельсины — на 6,1%, репчатый лук — на 2,6%.

Также в ноябре зафиксировано снижение цен на водку — на 0,5%, коньяк — на 0,4%, фруктовые соки — на 0,3%, пакетированный чёрный чай — на 0,1%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в ноябре выросли в среднем на 0,96% по сравнению с предыдущим месяцем, а за январь-ноябрь текущего года — на 7,51%.

Инфляция в годовом выражении в ноябре ускорилась до 8,40% с 8,13% месяцем ранее.

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