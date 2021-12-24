Москва, 24 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности не будут односторонними, США и НАТО поднимут свои «озабоченности и опасения» в рамках диалога с Москвой. Об этом американский посол в России Джон Салливан рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

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Он отметил, что по мнению США, эффективность этим дискуссиям придала бы деэскалация, особенно в ситуации вокруг Украины. Деэскалация создаст «благоприятный фон для переговоров», сказал посол и пояснил, что понимает под ней «ряд действий», в том числе — отвод российских войск от границ с Украиной.

«Это будет улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией», — сказал Салливан.

Он уточнил, что войска России находятся на её же территории, но вблизи суверенной страны, и концентрация сил этой стране «очень угрожает». Такова позиция и США, и НАТО, и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Салливан также заявил, что американская сторона настроена на быстрое продвижение диалога по стратегической стабильности. В НАТО, добавил он, «тоже не медлят».

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