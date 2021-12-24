Прага, , 08:07 — REGNUM Въезжающие в Чехию граждане стран ЕС с 27 декабря должны иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, 23 декабря сообщило на своем сайте чешское министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такая мера предпринята властями республики для борьбы с распространением штамма «Омикрон». От требования предоставлять документ о тестировании освобождены несовершеннолетние, а также лица, получившие три дозы любой из вакцин от COVID-19, одобренной в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря новое правительство Чехии отказалось продлевать режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за ситуации с коронавирусом и действующий до 25 декабря.

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