Москва, 24 декабря, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Боевики американских частных военных компаний (ЧВК) вместе с украинскими подельниками могут устроить провокацию с химическим оружием в одной из школ или больниц, расположенных в подконтрольной Киеву части Донбасса, а затем обвинить в инциденте Россию, ДНР и ЛНР, заявил 24 декабря бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

U.S. Navy Химическая атака

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«Причем жертвами провокаций должны стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам Прозорова, подобный опыт у иностранных спецслужб уже есть — сирийский. Эксперт напомнил, что аналогичные сценарии в Сирии реализовали и пытались реализовать «Белые каски».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины установлено присутствие более чем 120 сотрудников американских ЧВК. По данным министра, они готовят провокации с химическими веществами.