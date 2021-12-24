Москва, 24 декабря, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) намерены начать диалог с властями России по гарантиям безопасности и настроены на быстрое продвижение в этом вопросе, заявил 23 декабря посол США в Москве Джон Салливан в интервью газете «Коммерсант».

Джон Салливан

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Он объяснил, что американская сторона получила проекты документов, подготовленных Россией для обсуждения.

«И мы их изучили, — сказал американский посол. — Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы».

По словам дипломата, переговоров с российской стороной ожидают партнёры США в Европе.

«Иными словами, мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, потому что мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО», — сказал Салливан.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря потребовал от западных стран обеспечить гарантии безопасности немедленно, не затягивая процесс обсуждения на годы.

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