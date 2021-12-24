Москва, , 05:08 — REGNUM Комментируя планы строительства Ленского моста в Якутии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот вопрос сложным. Он констатировал, что чётких решений по финансированию возведения этого объекта пока нет, сообщило ТАСС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Тем не менее, вопрос возведения Ленского моста будет рассматриваться правительством, заверил Дмитрий Песков. По его словам, обсуждение продолжается, выбирается лучший вариант, но никаких решений о стопроцентном финансировании этого проекта не принималось.

«Это проект очень сложный, четких решений нет. Поэтому в правительстве это на повестке дня. Но решение окончательное не принято», — отметил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент НВК «Саха» Айсена Бурнашева собиралась задать президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции 23 декабря вопросы о том, будет ли выделено финансирование на Ленский мост и когда начнётся его строительство.