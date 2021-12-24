Глава Минпросвещения РФ заявил, что зимние каникулы в школах не продлят
Москва, 24 декабря, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Минпросвещения России не видит необходимости продления зимних каникул для учащихся школ из-за пандемии COVID-19, заявил 23 декабря журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
«По поводу продления каникул из-за пандемии — это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем», — сказал он.
По словам министра, каждый субъект РФ вправе самостоятельно принять решение о продлении каникул, если это потребуется.
Кравцов добавил, что российские школьники после каникул продолжат учиться в очном формате, а дистанционный формат будет использоваться в некоторых исключительных случаях, связанных с эпидемиологической ситуацией.