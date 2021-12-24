Тунис, 24 декабря, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Еще пять случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили на территории Туниса. Всего в республике выявили шесть таких случаев, сообщает Tunis Afrique Presse.

Флаг Туниса

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«Зараженные были выявлены 20 декабря после тестирования в международном аэропорту «Тунис-Карфаген», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пятеро инфицированных прибыли из Южно-Африканской Республики. В настоящее время они находятся на карантине.

Первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в Тунисе подтвердили 3 декабря. Тогда зараженным оказался 23-летний мужчина, прибывший из одной из африканских стран.