Вашингтон, 24 декабря, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Ситуацию с наращиванием войск, которое якобы осуществляет Россия у границы с Украиной, обсудили в рамках телефонной беседы помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом говорится 23 декабря в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн, опубликованном на ее сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «"Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Представитель Вашингтона подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также поприветствовал принятое Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявление по поводу необходимости прекращения огня в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону предложения по системе безопасности, которые выдвинула Россия.