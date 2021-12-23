Москва, , 23:29 — REGNUM Развитие малых городов — это важнейшая составляющая комплекса мер по увеличению численности населения нашей страны, решению демографической проблемы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 23 декабря, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Как сообщалось ранее, во время пресс-конференции в четверг Путин заявил, что государство должно уделить особое внимание развитию малых городов.

« В комментариях ведущих СМИ по итогам пресс-конференции Владимира Путина эта тема — развитие малых городов — прозвучала мало. Незаслуженно мало, учитывая её значение. Между тем, развитие малых городов — это важнейшая составляющая, если не основа, комплекса мер с целью увеличения численности населения нашей страны, решения демографической проблемы.

Именно в малых городах можно с гораздо меньшими затратами и с гораздо более ощутимыми результатами организовать благоприятную среду для жизни семей с детьми и самих детей. В последние два года здесь меньше сказались результаты карантинных мер — и за счёт просто отсутствия их необходимости, и в силу сохранения природного спокойствия и народной мудрости жителей. Людей в сельской местности просто так провоцируемыми глобалистами психозами не возьмёшь. И одновременно в последние годы реально повышается степень транспортной доступности малых городов, их сообщения и с окружающей местностью, и с областными центрами. Я это наглядно вижу, например, в Тульской и Калужской областях.

С удовольствием также наблюдаю в последний год пока ещё небольшой, но всё же приток людей среднего возраста в малые города. Те, кто может работать на «удалёнке» или по смешанной системе, благоразумно покидают Москву, где жизнь становится всё менее естественной. Надеюсь, что со временем появятся желающие вернуться в свои родные городки и из крупных областных центров.

Малые города — это наша история, наша культура, наше народное хозяйство, позволяющее держать в порядке русскую глубинку. И одновременно — это наше будущее, если мы сохраним приверженность традиционным ценностям, о которых тоже сказал в ходе своей пресс-конференции президент России.