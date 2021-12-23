Вашингтон, 23 декабря, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Поступившие от России предложения по гарантиям безопасности не во всём устраивают США, сообщила 23 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Псаки «Россия представила предложения: с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО — конечно, нет».

При этом представитель американской администрации назвала НАТО исключительно оборонительной организацией, по её словам, альянс неагрессивен. Как бы там ни было, переговоры с Россией всё же нужны, добавила она.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 23 декабря заявил, что Москве нужны гарантии безопасности, включающие непродвижение НАТО на восток. По предварительной информации, в Вашингтоне собираются обсуждать этот вопрос с Россией в январе.