Москва, 23 декабря, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Список требований России к НАТО и США — так называемые гарантии предложения — является примером классической политики великой державы, которую ведет президент Владимир Путин. Об этом 23 декабря в интервью шведскому новостному агентству TT сообщил эксперт по России Йохан Норберг из Шведского института оборонных исследований (FOI).

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

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По словам Норберга, это означает, что Россия хочет иметь сферу влияния, чтобы иметь возможность определять внешнюю политику и политику безопасности других стран, как в советское время. Эксперт отмечает, что Россия действительно обладает набором инструментов, чтобы влиять на ситуацию в мире настолько, что в нем будут происходить тектонические изменения.

Однако использует свои возможности российское руководство далеко не на благо всего человечества, отмечает Норберг:

«Мы должны четко понимать, что речь идет о субъекте [международных отношений], который использует грубую силу, а не участвует в международном сотрудничестве».