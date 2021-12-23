В Черногории за сутки от ковида умерли четыре человека
Подгорица, 23 декабря, 2021, 21:00 — ИА Регнум. В Черногории за сутки от ковида умерли четыре пациента и было выявлено 272 новых случая заражения коронавирусом, сообщает институт общественного здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Доля вновь положительных случаев в общем количестве протестированных составила 12,47%.
Среди умерших самому молодому было 56 лет, а самому старшему — 79.
Число умерших с начала пандемии составляет 2385, а число активных случаев в стране — 2 034.