Вашингтон, 23 декабря, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Условия хотят поставить США России для запуска переговоров по гарантиям безопасности: для этого на Украине должна быть снижена напряжённость, передаёт 23 декабря телеканал «Звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Как заявил представитель Белого дома, Штаты «готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов».

По словам американского представителя, «субстантивный прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации», о чём якобы уже было сказано Москве.