Кабул, 23 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Два миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Johnson & Johnson доставлено в Кабул в рамках гуманитарной помощи со стороны США, Австрии и Италии. Об этом сообщил 23 декабря Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Вакцина Johnson & Johnson

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После вывода американских войск из Афганистана и захвата власти в стране радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти все медицинские учреждения в Афганистане, оказывавшие помощь пациентам с COVID-19, были закрыты, а работники здравоохранения перестали получать заработную плату, сообщает газета «8 Собх».

Ранееспециальный посланник США в Афганистане Томас Уэст сообщил, что Вашингтон выделит $474 миллиона на оказание гуманитарной помощи Афганистану, а также передаст стране партию вакцины от коронавируса через международный механизм распределения вакцин COVAX.