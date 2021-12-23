Москва, 23 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучали не только ответы на вопросы журналистов, но и вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Самый главный из них — именно НАТО должна дать гарантии безопасности России. Это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, это страны Альянса стоят на пороге нашего дома со своими вооружениями. И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

В Госдуме рассчитывают на конструктивные переговоры, которые должны начаться в начале 2022 года в Женеве.

«Со свой стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США», — указал парламентарий.

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