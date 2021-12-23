Москва, , 17:16 — REGNUM Вопросы водоснабжения Крыма обязательно будут решены, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Президент отметил, что проблема эта будет решена, как решаются и вопросы с энергообеспечением, электричеством региона.

Кроме того, глава государства пообещал, что будут решаться вопросы развития инфраструктуры городов Крыма: будут построены лечебные заведения, детские сады, школы, планируется реновация жилья, в том числе аварийного.

Владимир Путин «Мы обязательно будем на системной основе решать все проблемы Крыма, в том числе и расселения аварийного жилья».

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