Москва, 23 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Вопросы водоснабжения Крыма обязательно будут решены, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Президент отметил, что проблема эта будет решена, как решаются и вопросы с энергообеспечением, электричеством региона.

Кроме того, глава государства пообещал, что будут решаться вопросы развития инфраструктуры городов Крыма: будут построены лечебные заведения, детские сады, школы, планируется реновация жилья, в том числе аварийного.