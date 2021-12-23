Москва, 23 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. На то, чтобы дать СМИ-иноагентам возможность задать президенту РФ Владимиру Путину вопрос на пресс-конференции 23 декабря, не хватило времени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Не дошла очередь», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Он отметил, что многие журналисты не успели задать президенту вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более пяти сотен журналистов были аккредитованы на пресс-конференцию Путина, состоявшуюся 23 декабря в московском Манеже.