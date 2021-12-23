Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в 2021 году получил из федерального бюджета 24 млрд рублей на реализацию транспортных проектов. Таким образом, вместе с механизмами государственного-частного партнерства, это снизит нагрузку на городской бюджет и существенно ускорит темпы строительства. Так прокомментировал 23 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов слова президента РФ о выделении 500 млрд рублей на развитие инфраструктуры регионов.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

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По словам петербургского чиновника, полученные 24 млрд рублей направлены на транспортные проекты: строительство Витебской развязки, развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе улицы Шкиперский проток и обновление подвижного состава городского электротранспорта.

«Вместе с механизмами государственного-частного партнерства это оптимизирует нагрузку на городской бюджет и существенно ускорит темпы строительства», — заметил Соколов.

Так, в рамках программы модернизации «Горэлектротранс» до 2028 года закупит 1,2 тыс. новых трамваев и троллейбусов. Реконструирует трамвайные пути и энергохозяйство на всей трамвайной сети Петербурга.

«Это самое масштабное обновление электротранспорта за 30 лет. А на средства инфраструктурного кредита приобретёт трамваи в ретростиле, которые будут работать на маршрутах в центре Петербурга», — заметил Соколов.

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Что касается Витебской развязки, то она соединит ЗСД с перспективной Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД) — транспортным мегапроектом, который разгрузит центр города, взяв на себя трафик.

«А Шкиперская развязка обеспечит транспортную доступность активно застраиваемых намывных территорий Васильевского острова и создаст круглосуточную связь района в северном и южном направлениях», — подытожил вице-губернатор Петербурга.