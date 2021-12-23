Вашингтон, 23 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Верховный суд США согласился рассмотреть иск, касающийся общенационального приказа администрации главы Белого дома Джо Байдена о вакцинации или тестировании на COVID-19 сотрудников крупных предприятий. Еще один иск был подан против приказа о вакцинации медицинских работников, сообщает 23 декабря Reuters.

(сс) Elvert Barnes Демонстрация против вакцинации в США

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В кратком постановлении суда говорится, что 7 января суд заслушает устные аргументы по двум искам, а решения, вероятно, последуют в ближайшее время.

Ранее американские бизнес-группы, религиозные организации и 27 штатов призвали Верховный суд США заблокировать приказ Байдена о вакцинации или тестировании.

Приказ Белого дома затрагивает около 80 млн американских работников. Различные истцы подали документы в суд с просьбой отложить решение апелляционного суда, которое позволяет приказу вступить в силу. В ответ Верховный суд попросил администрацию Байдена представить ответ на претензии истцов к 30 декабря. Судьи не согласились немедленно приостановить действие приказа.

Напомним, в начале ноября коалиция из десяти американских штатов обратилась с иском в суд, чтобы заблокировать решение правительства США об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.