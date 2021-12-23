Архангельск, 23 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. К 2025 году в Архангельской области предстоит расселить 471,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

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В текущем году в регионе ввели в эксплуатацию 11 домов, это 28,7 тысячи квадратных метров жилья. Еще два дома (по одному в Северодвинске и Вельске) готовятся к сдаче до конца декабря. Введение их в строй позволит в ближайшее время расселить еще около четырех тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Изначально программу планировалось реализовать до 1 сентября 2025 года. Однако в ноябре текущего года Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку правительства Архангельской области на 11,5 млрд рублей на ускоренную реализацию программы в срок до сентября 2024 года.

«В планах на 2022 год — ввести в эксплуатацию 20 многоквартирных домов, в 2023 году — 37, в завершающем, 2024-м, — 13 домов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путинзаявил о продлении программы расселения людей из ветхого и аварийного фонда.