Москва, , 15:19 — REGNUM Программа по переселению людей из ветхого и аварийного фонда будет продлена. Об этом в ходже пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Коми.

Пресс-конференция Владимира Путина Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из трущоб, где они проживают. Что касается квартир, которые взяты по ипотеке и уже признаны аварийными, то это особая ситуация, это качество строительства и надо смотреть что делать и как поступать с теми, кто это строительство контролировал. Но и, безусловно, нужно и помогать людям», — заявил президент.

Он также отметил, что вопрос участия регионов в софинансировании программы будет уточнен.

«В целом, всегда регионы хотели бы сократить долю своего участия. Это понятно. Надо смотреть от состояния региональных финансов […] Конечно, будем настраивать этот механизм имея в виду, что финансовые возможности регионов растут», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми до конца 2024 года планируется расселить не менее 125,9 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда и 7 010 человек.