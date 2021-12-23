Москва, 23 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Очередное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, сообщил 23 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Он пояснил, что идёт «концептуальная» подготовка к этому мероприятию, хотя «предметно ещё предстоит работать над основой текста». Он добавил, что текст ещё будет, как всегда это бывает, дорабатывать сам президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году послание президента России Федеральному собранию состоялось 21 апреля.