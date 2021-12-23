София, , 16:31 — REGNUM Каждый болгарский пенсионер, прошедший полный цикл вакцинации от COVID-19, получит дополнительную государственную помощь в размере 75 левов ($43). Об этом, как передает софийская газета «Дума», заявил 23 декабря премьер-министр страны Кирил Петков на брифинге в правительстве Болгарии.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как подчеркнул глава болгарского кабинета министров, целью новой акции является повышение показателей вакцинации среди так называемых «групп риска».

«Именно люди старшего возраста сегодня наиболее уязвимы для этого заболевания, — отметил, в частности, он. — Необходимо сделать все возможное, дабы привлечь в соответствующие медицинские пункты как можно больше пенсионеров». К. Петков также пообещал, что в ближайшее время подобные субсидии будут выделяться также беременным женщинам и лицам с ограниченными возможностями.

По состоянию на 23 декабря число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 730 тысяч человек. Из них скончались 30 359 пациентов.