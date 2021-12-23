Москва, 23 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика станет первой экономикой мира, как бы этому не пытались помешать США. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Комментируя тему бойкота Олимпиады в Пекине, Путин отметил, что причиной этих решений является стремление американцев сдержать развитие КНР. Глава государство считает эти действия ошибочными, отметил, что США наступают на старые грабли, как это уже было в истории.

«Им не сдержать развития Китая. Они должны осознать это, в конце концов. Сегодня по ППС экономика Китая больше, чем американская. Пройдёт 2035 год, 2050-й — Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем другим показателям», — сказал Путин.