Волгоград, , 16:27 — REGNUM В Волгоградской области 23 декабря выявлен 331 новый носитель коронавируса — на 12 меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. Выздоровели ещё 647 пациентов, зарегистрировано 23 летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 126 882 жителей. Выписаны после лечения 115 707 человек. Продолжают лечение в стационарах и получают амбулаторную помощь 5 802 пациента.

В летальной статистике региона 5 373 записи.