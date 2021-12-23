Москва, , 16:23 — REGNUM Помогать восстанавливаться Афганистану должны страны, которые нанесли ему огромный ущерб. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те должны, прежде всего, оказать помощь. Мы со своей стороны будем делать всё, что от нас зависит. Но прежде всего, нужно разморозить авуары, прежде всего, в американских банках, чтобы оказать гуманитарную помощь в полном объёме афганскому народу. Иначе там голод может просто наступить. И тяжёлые последствия, которые затронут и близлежащие государства», — сказал Путин.