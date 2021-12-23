Москва, 23 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь в вопросе развития систем энерго — водо‑ и газоснабжения Дагестана. Корреспондент РИА «Дагестан» Магомед Магомедов в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря напомнил, что в 1999 году жители республики встали на защиту территориальной целостности России, а сегодня люди как никогда нуждаются в помощи Путина, так как имеют право на достойный качественный уровень жизни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Журналист попросил, чтобы президент обратил внимание на деятельность коммерческих структур, которые работают в республике в сферах энерго-, водо‑ и газоснабжения. По его мнению, они должны «не только получать дивиденды от работы в Дагестане, но и решать вопросы улучшения качества жизни местных жителей, вкладываясь в инфраструктуру объектов».

Отвечая на вопрос представителя СМИ из Дагестана, глава государства сказал: